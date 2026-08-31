Conmebol multó a la UC por infracciones durante su visita a Estudiantes por la Copa Libertadores

Pese a que Universidad Católica ya quedó eliminada en los octavos de final de la Copa Libertarores, el cuadro "cruzado" sigue sufriendo tras despedirse del torneo continental.

Es que la Conmebol sancionó económicamente al conjunto de la franja por hechos ocurridos durante su visita a Estudiantes de La Plata el pasado 11 de agosto, por la ida de la ronda de 16 mejores.

En ese sentido, la Comisión Disciplinaria del organismo aplicó una multa de 5.000 dólares ($4,668,100) por infracciones al Reglamento de Seguridad.

La principal infracción corresponde al artículo 24 literal a del Reglamento de Seguridad, relacionado con la instalación de textiles en las tribunas, debido a que banderas, pancartas, lienzos y otros elementos similares no pueden obstaculizar la visibilidad de los diferentes sectores del estadio.

Además, se realizó dos advertencias por incumplimientos de los artículos 24 literal h y 26 literal m, donde el primero regula la altura de los textiles instalados en los alambrados que separan las tribunas del campo de juego, mientras que el segundo prohíbe que los aficionados escalen rejas, barreras, muros, postes u otras estructuras que no estén destinadas para ese uso.

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