Conmebol le dio la bienvenida a Coquimbo Unido para la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido derrotó por un ajustado 1-0 a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, pero la victoria no le permitió al cuadro "pirata" sellar el domingo el histórico título del Campeonato Nacional 2025, debido a que antes Universidad Católica venció a Universidad de Chile por loa cuenta mínima.

Sin embargo, pese a que el elenco aurinegro tendrá que esperar una semana más para sentenciar el trofeo del certamen, el triunfo ante los celestes sí le valió un gran premio como es volver a disputar la Copa Libertadores.

Con la diferencia de puntos que logró, el equipo nortino aseguró disputar la fase grupal del torneo continental de clubes el próximo año.

Esta situación no pasó inadvertida para la Conmebol, que a través de sus redes sociales felicitó al conjunto dirigido por Esteban González.

"Será la segunda participación de su historia", publicó el ente rector del fútbol sudamericano para darle la bienvenido al cuadro "pirata" al torneo continental.

PURANOTICIA