U. Católica anunció un principio de acuerdo con el defensor argentino Agustín García Basso

La Universidad Católica anunció un principio de acuerdo con el defensa argentino Agustín García Basso.

El jugador de 34 años se someterá a la revisión médica correspondiente, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel "cruzado" durante la temporada 2026.

El formado en Boca Juniors llega a la franja tras ser campeón con Racing de la Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025.

El defensor se transformará en el único refuerzo de la tienda estudiantil durante esta ventana de fichajes, ya que el libro de pases cierra este jueves.

En su llegada a Chile, García Basso mencionó brevemente que está "contento de llegar al país y al club, agradecido por la bienvenida. No puedo decir más nada hasta firmar".

"Luego sí, responderé todo lo que ustedes quieran, primero me debo hacer los exámenes médicos y luego firmar, pero sí, me genera mucha ilusión venir al país y a este club", añadió.

Cabe señalar que el trasandino ha vestido la camisetas de equipos como Santamarina de Tandil, Douglas Haig, Agropecuario, Estudiantes de Caseros, Sportivo Belgrano y Quilmes, y en el exterior, jugó en dos clubes de Ecuador: Deportivo Cuenca e Independiente del Valle.

(Imágenes: @Cruzados y @agugbasso)

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