Williams Alarcón dejaría Boca Juniors para fichar por el Atlanta United de la MLS de EE.UU.

Willliams Alarcón no logró consolidarse en Boca Juniors, por lo que es casi seguro que el volante chileno dejará el cuadro "xeneize". Su nuevo destino sería la Major League Soccer.

Según dio a conocer TyC Sports, el Atlanta United realizó una oferta que consiste en un préstamo con opción de compra por el mediocampista nacional.

"Si bien las condiciones de la operación no fueron dadas a conocer, las charlas estarían bastante avanzadas", sostuvo el citado medio trasandino.

"De hecho, se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo total y que Alarcón viaje a los Estados Unidos para sumarse a su nuevo equipo", añadió.

De concretarse el fichaje, el exjugador de Colo-Colo y Unión La Calera sería compañero de otro chileno, pues Paulo Díaz concretó su fichaje en el elenco norteamericano hace unas semanas.

(Imagen: @_willivms)

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