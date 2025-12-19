Conmebol confirmó la programación para duelos de O'Higgins y Huachipato en Libertadores

Pocas horas después del sorteo de la Copa Libertadores, Conmebol reveló el fixture de O'Higgins y Huachipato para la fase 2 del certamen continental.

El primero en saltar a la cancha será el cuadro acerero, que visitará a Carabobo en Venezuela a contar de las 19:00 del martes 17 de febrero. La revancha, en tanto, será una semana después en Talcahuano.

Por su parte, el conjunto rancagüino se verá las caras con Bahía de Brasil desde las mismas 19:00 pero del miércoles 18 en el estadio El Teniente, mientras que la vuelta fue agendada para siete días después en el Arena Fonte Nova.

En caso de sortear exitosamente sus llaves, metalúrgicos y celestes avanzarán a la tercera ronda, última etapa clasificatoria antes de la fase de grupos.

PURANOTICIA