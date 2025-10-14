Conmebol aplicó nuevas millonarias multas a Universidad de Chile y Gustavo Álvarez por la Sudamericana

Universidad de Chile ya se enfoca en la llave frente a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, cuyo partido de ida se disputará el 23 de octubre en Santiago y la vuelta el 30 en Buenos Aires.

Pero antes de afrontar la serie ante el elenco granate, el cuadro azul recibió malas noticias. Es que la Conmebol aplicó nuevas multas para el conjunto estudiantil por la llave de cuartos de final ante Alianza Lima.

La Unidad Disciplinaria del organismo confirmó una multa total de 82 mil dólares por varias faltas ante el equipo peruano, que además incluye al entrenador Gustavo Álvarez.

Por la demora en el inicio del partido contra los incaicos, la Conmebol multó a la U con 20 mil dólares y al entrenador con 50 mil. Además, se sancionó al club con otros 12 mil dólares por faltar al protocolo de inicio del partido, según el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

Por último, tanto el elenco azul como Álvarez fueron advertidos: "En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar".

