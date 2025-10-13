Confirman nueva programación para el partido pendiente entre la U. de Chile y Everton por la fecha 21

Tras semanas de incertidumbre, la ANFP tomó una importante decisión y reveló la programación para el choque entre Universidad de Chile y Everton, partido pendiente de la fecha 21.

De acuerdo a lo informado por el sitio oficial de la Liga de Primera, el encuentro entre azules y "ruleteros" quedó fijado para el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que este pleito fue aplazado debido a la barbarie de la que fue víctima un puñado de hinchas del conjunto laico en el estadio Libertadores de América, en el marco de la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores ante Independiente de Avellaneda.

Este compromiso asoma como clave para ambos cuadros, ya que mientras la U lucha por adjudicarse el subliderato que le daría un pasaje directo a la fase de grupos de Copa Libertadores, los viñamarinos siguen estando comprometidos en la batalla por la permanencia.

PURANOTICIA