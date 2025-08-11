Confirman fechas para los amistosos que disputará Chile ante Rusia y Perú en noviembre

La Selección chilena afrontará los partidos de septiembre ante Brasil y Uruguay con el objetivo de terminar de la mejor forma el proceso eliminatorio del Mundial 2026, certamen del cual ya se quedó matemáticamente sin chances de clasificar.

Por eso, en la fecha FIFA de noviembre, la Roja viajará a Rusia para disputar amistosos ante el combinado local y Perú, pensando ya en el proceso de cara al 2030.

Y en las últimas horas, la cuenta oficial de la Selección Chilena en X confirmó las fechas para los cotejos. En ese sentido, el encuentro contra la nación euroasiática quedó programado para el sábado 15 de noviembre, en la cuidad de Sochi.

En tanto, compromiso ante el elenco del Rímac se disputará el martes 18 del mismo mes.

Consignar que debido al conflicto con Ucrania, la FIFA le impuso una sanción a Rusia y le prohibió participar de eventos internacionales.

