Confirman fecha, hora y estadio para la Supercopa que disputarán Colo-Colo y U. de Chile

Tras varios meses de espera, la ANFP anunció la fecha y el estadio donde se disputará la Supercopa entre Colo-Colo, último campeón de la Liga de Primera, y Universidad de Chile, vigente monarca de Copa Chile.

A través de un comunicado compartido en su sitio oficial, el ente rector del balompié criollo informó que el choque entre albos y azules se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura–Universidad SEK, recinto que pertenece a Unión Española.

"Cabe destacar que la propuesta de la ANFP considera cada uno de los requerimientos y observaciones levantados por las autoridades tanto políticas como policiales, los que serán evaluados en una visita técnica que se realizará al estadio Santa Laura–Universidad SEK en los próximos días", destacaron desde Quilín.

En el escrito, la entidad que preside Pablo Milad agradeció al elenco de colonia, al cual destacó por ser un "club que manifestó su total voluntad de facilitar su estadio para la disputa de este trascendental partido del fútbol profesional chileno".

Cabe recordar que el pleito había sido agendado inicialmente para fines de enero en el estadio La Portada de La Serena. No obstante, una amenaza de la Garra Blanca derivó en la suspensión del pleito que se jugará casi ocho meses después de lo previsto.

