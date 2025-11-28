Confirmado: Betis anuncia la renovación del técnico Manuel Pellegrini

La incertidumbre sobre el futuro de Manuel Pellegrini llegó a su fin. Este viernes, y después de varios meses con dudas y donde incluso se rumoreó con una posible partida, finalmente se selló la renovación de contrato del técnico chileno Manuel en el Betis de España.

Justo en la previa del derbi del domingo frente al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el cuadro verdiblanco oficializó, a través de un video publicado en sus redes sociales, la extensión del vínculo del "Ingeniero" por una temporada más, es decir hasta junio de 2027.

De esta manera, la Selección chilena recibe por ahora un portazo para que el estratego criollo asuma de cara al siguiente proceso con miras al Mundial 2030.

Eso sí, en las últimas horas se dio a conocer que en el nuevo contrato, Pellegrini incluyó una cláusula especial si recibe un llamado de la Roja.

Consignar que el estratego nacional arribó al Betis a mediados de 2020 y va por su sexta temporada consecutiva, marca histórica para el club.

Ahora, Pellegrini y el Betis se alistan para enfrentar este domingo, a las 12:15 horas chilena, al Sevilla por el derbi andaluz.

