Concón National volvió a los abrazos tras vencer 3-1 a San Antonio Unido en 2ª División

El cierre de la fecha 24 del Campeonato de Segunda División se disputó en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, donde Concón National se reencontró con la victoria tras superar por 3-1 a San Antonio Unido.

El conjunto aurinegro comenzó con gran ímpetu, abriendo el marcador apenas a los 2 minutos de juego. Una precisa asistencia de Mitchel Wassenne permitió que Sebastián Ubilla definiera con categoría para marcar el primer tanto del encuentro.

La misma dupla volvió a ser protagonista en el minuto 38, cuando nuevamente Wassenne habilitó a Ubilla, quien no perdonó y amplió la ventaja para “El Decano de Concón”. El cuadro lila descontó a los 43 minutos, dejando el marcador 2-1 al término del primer tiempo.

En la segunda mitad, los dirigidos por Orlando Gutiérrez mantuvieron el control del juego y sellaron el triunfo con un gol de Rodrigo Gattas a los 75 minutos, tras una nueva asistencia de un inspirado Wassenne.

Con este resultado, Concón National alcanza los 27 puntos en la tabla de posiciones, y se enfocará en su próximo desafío frente a Rengo, encuentro que se disputará en dos semanas más debido al receso por las elecciones.

Durante este paréntesis, el plantel desarrollará una serie de amistosos: el primero se jugará este martes, con participación de los futbolistas que no sumaron minutos en la jornada, mientras que el segundo se disputará el sábado ante Everton.

(Imágenes: Diego Díaz)

