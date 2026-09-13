Concón National se impone por la cuenta mínima y de local ante Colchagua

La tarde de domingo, Concón National logró un triunfo ante Colchagua por la cuenta mínima en el Estadio Atlético de Concón, por la sexta fecha de la Liguilla de Ascenso de la Segunda División 2026.

Con la victoria 1-0, el cuadro aurinegro suma tres puntos en la tabla, donde lucha por llegar a las primeras posiciones.

La única anotación que tuvo la jornada estuvo a cargo del delantero argentino Joaquín Plaza, momento en el que se vivió la gloria en el recinto conconino.

Ante este resultado clave, Concón National sigue luchando en la pelea por el ascenso.

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