Concón National cierra ciclo de amistosos con empate 1-1 ante Everton en Viña del Mar

Concón National disputó un partido amistoso con Everton de Viña del Mar, dejando afuera a sus jugadores que generalmente son titulares, con el fin de aliviar la carga de partidos de aquellos jugadores que enfrentarán a Deportes Puerto Montt el domingo y para que otros jugadores puedan sumar minutos y competencia para la recta final del torneo.

El resultado fue un empate 1-1, el tanto oro y cielo fue anotado en la primera parte por Benjamín Berrios. mientras que en el complementó Vicente Vera igualó las acciones para los conconinos.

El delantero formado en Santiago Wanderers ya venía haciendo buenas actuaciones en los amistosos previos, donde incluso anotó el gol de triunfo frente a O'Higgins de Rancagua.

Vera expresó que "para mí en lo personal me ayuda mucho en la confianza, independiente de si son amistosos o no. Creo que el ir marcando goles me ayuda para ir confiando en mí y en mis capacidades y afrontar de mejor manera lo que viene de campeonato”.

Con este partido se da cierre al ciclo de amistosos, donde Concón National enfrentó a cuatro equipos de Primera División, donde cosechó dos empates y dos victorias. Resultados que ayudan a la confianza del equipo para la recta final del torneo.

PURANOTICIA