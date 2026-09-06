Con Vozinha como estelar, Colo Colo sale a buscar puntos ante Huachipato

Colo Colo es el sólido líder de la Liga de Primera (52 puntos) y pretende no perder el paso este domingo cuando enfrente a Huachipato (24) a partir de las 17.30 horas en el estadio Ester Roa de Concepción.

Y los albos tendrán un estreno para su duelo ante los acereros: El arquero de Cabo Verde Verde, Vozinha, de gran actuación en el último Mundial.

El portero reemplazará a Gabriel Maureira por una decisión del entrenador Fernando Ortiz quien señaló que quería ver en estas instancias al jugador que se integró hace algunas semanas al club albo y que ya debutó por los albos, pero en la Copa Chile.

No será la única modificación que presentará Colo Colo en su formación con respecto al equipo que la fecha pasada goleó a Audax Italiano (5-1). Por lesión no estará en la defensa Jonathan Villagra quien será reemplazado por Iván Román, mientras que en el ataque, Maximiliano Romero volvería a la titularidad en lugar del suspendido Javier Correa.

La fecha 22 de la Liga de Primera seguirá este domingo con otros tres partidos: La Serena-Ñublense (12.30 horas), O’Higgins-Unión La Calera (14.45 horas) y Palestino-Universidad de Concepción (19.30 horas).

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