Con un ojo puesto en la Sudamericana: La U mide fuerzas con una Unión Española en alza

A contar de las 15 horas de este sábado, Universidad de Chile intentará volver a la senda del triunfo en la Liga de Primera, cuando reciba en el estadio Nacional a una Unión Española en alza e ilusionada con conseguir un triunfo que le permita salir de la zona de descenso.

Es que el elenco de colonia viene de vencer por la cuenta mínima a un rival directo en la parte baja de la tabla como Deportes La Serena, resultado que le sirvió para llegar a trece puntos y quedar a uno de la salvación.

La escuadra universitaria, en cambio, perdió este lunes frente a Cobresal y se estancó en el segundo puesto con 35 unidades, desaprovechando la oportunidad de estrechar distancias con el líder Coquimbo Unido, puntero con 41 positivos.

Para el enfrentamiento de esta tarde, el técnico estudiantil Gustavo Álvarez recuperó al defensa Nicolás Ramírez, quien estuvo fuera de acción desde que sufrió una luxación en su hombro en el Superclásico con Colo Colo disputado el doce de julio. De todas maneras, se espera que el zaguero vaya a la banca.

Quienes sí podrían sumar minutos serían Charles Aránguiz y Lucas Di Yorio, quienes superaron sus problemas físicos y estarían desde el arranque. Otro que retornaría al once inicial sería Marcelo Díaz, ausente en las últimas convocatorias por suspensión.

De esta maneta, el Romántico Viajero saltaría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Cabe recordar que al margen de la importancia del compromiso con los hispanos, Universidad de Chile tendrá un ojo puesto en el encuentro del miércoles ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

