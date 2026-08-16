Con un golazo Everton empató con Audax Italiano y se sobrepuso a un mal comienzo

Con un golazo, Everton de Viña del Mar alcanzó un empate como local frente a Audax Italiano y se sacudió de un mal inicio de partido, que le permite seguir en zona de clasificación a copas internacionales.

Los Ruleteros venían de golear a Huachipato como forasteros y se ilusionaban con seguir avanzando en la tabla de ubicaciones, pero una mano dentro del área de Óscar Opazo, que sancionó como penal el juez Piero Maza y que cambió por gol Franco Troyanski a los 14', puso en dificultades al equipo de Walter Ribonetto, que más aún sufrió la expulsión del defensa Hugo Magallanes, a los 33' cuando vio su segunda tarjeta amarilla.

Audax siguió atacando y en el segundo lapso no se veía auspicioso el panorama para el conjunto Oro y Cielo, pero un contragolpe a los 55' fue aprovechado por Emiliano Ramos, que desde el sector izquierdo del ataque sacó un zapatazo que se le coló en la portería de Tomás Ahumada, convirtiéndose en lo que va del torneo en uno de los goles más destacados.

El partido entró luego en zona de neutralización, y ninguno de los dos equipos logró establecer supremacía en las redes, por lo que terminaron repartiendo puntos, dejando por ahora a los viñamarinos en el cuarto lugar y a los itálicos a cuatro unidades de la zona del descenso.

PURANOTICIA