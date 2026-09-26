Aníbal Mosa despide a Reinaldo Sánchez: "Fue un dirigente visionario"

Este sábado se llevó a cabo el funeral del presidente de Santiago Wanderers y ex mandamás de la ANFP, Reinaldo Sánchez, quien falleció el jueves a los 81 a raíz de un complejo estado de salud.

Entre los presentes en la jornada se encontraba Aníbal Mosa, timonel de Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, quien mostró sus respetos por el histórico dirigente del cuadro caturro.

"Reinaldo Sánchez fue un dirigente visionario, un dirigente de esos a la antigua, cercano con su gente, con sus trabajadores y sus jugadores. Fue una persona que se jugó por entero y con una historia de vida bien dura, como era antes", afirmó el dirigente albo en conversación con radio ADN.

El empresario de origen sirio recordó uno de sus últimos encuentros con su par porteño cuando negociaron el traspaso de Lucas Cepeda al elenco popular. "Estuvimos muchas horas en un restaurante con sus hijos, con sus nietos, conversando de la vida y era una persona de palabra", reveló.

Al mismo tiempo, el puertomontino afirmó que "muchos dicen que era muy frontal, pero era un tipo derecho, de esos que te da la mano y con eso era suficiente. Así que nada, como Colo Colo, estamos aquí para presentar nuestro respeto a toda la familia".

Por último, Mosa destacó que Sánchez era "una persona sencilla, pero de mucho trabajo. Yo creo que el aporte que él hizo hacia el fútbol chileno también tiene que ver hoy día con el Canal del Fútbol. Él fue el artífice en un momento dado, cuando esto no costaba nada, y tuvo la visión para armar un producto que hoy en día mantiene el 70-80% del fútbol chileno".

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