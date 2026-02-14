Con Suazo de titular, Sevilla rescató un sufrido empate ante Alavés

Con Sevilla FC con Gabriel Suazo como titular durante todo el partido y Alexis Sánchez comenzando en el banco, el elenco andaluz logró un sufrido empate 1-1 ante Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán, resultado clave en su lucha por la permanencia.

El compromiso comenzó con buenas sensaciones para el cuadro local, pero todo cambió rápidamente tras la expulsión de Juan Luis Sánchez a los 15 minutos, luego de recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando al Sevilla con un hombre menos gran parte del encuentro.

Con la ventaja numérica, Alavés adelantó sus líneas y generó constante peligro sobre el arco defendido por Odisseas Vlachodimos. Sin embargo, cuando el primer tiempo se extinguía, Djibril Sow (42’) sacó un potente remate cruzado desde la entrada del área para abrir el marcador a favor del conjunto nervionense.

En el segundo tiempo, los babazorros se adueñaron del balón y lograron la igualdad a los 60 minutos, cuando Toni Martínez conectó de cabeza y superó a Suazo en el juego aéreo, decretando el empate parcial.

La visita incluso llegó a marcar el segundo tanto mediante Lucas Boyé (65’), pero la celebración fue anulada luego de que el VAR detectara una posición de adelanto milimétrica, con apenas la punta del pie por delante del propio Suazo.

El tramo final estuvo marcado por la tensión y las expulsiones, ya que también vieron la tarjeta roja el técnico Matías Almeyda y el suplente Joan Jordán, en un cierre cargado de polémica.

Con este resultado, Sevilla alcanzó el duodécimo lugar con 26 puntos, quedando cuatro unidades por sobre la zona de descenso, y buscará mejorar su presente el próximo domingo cuando visite a Getafe CF, desde las 10:00 horas.

