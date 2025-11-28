Con partidos en simultáneo: ANFP dio a conocer la programación de la última fecha de la Liga de Primera

En vísperas de que arranque la acción de la penúltima fecha de la Liga de Primera, la ANFP publicó la programación para la jornada final del certamen criollo, enfocada en la definición de los cupos para torneos internacionales.

Todo comenzará el viernes 5 de diciembre a partir de las 20:00 horas, cuando Palestino reciba en el estadio Municipal de La Cisterna a Huachipato.

Para el sábado, en tanto, fueron agendados cinco duelos en simultáneo que iniciarán a las 18:00 horas, destacando los enfrentamientos de Deportes Iquique con Universidad de Chile y Universidad Católica ante unión La Calera.

Cabe recordar que azules y cruzados son rivales directos en la lucha por quedarse con el Chile 2 para clasificar directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Para el domingo, en tanto, quedaron los choques relacionados a los últimos boletos para la Copa Sudamericana, con Colo-Colo recibiendo a Audax Italiano y Cobresal visitando a Cobresal, ambos fijados a las 18:00 horas.

Es importante consignar que este fin de semana podrían conocerse los dos equipos que perderán la categoría y bajarán a la Liga de Ascenso, aunque si se dan algunas combinaciones de resultados, la definición podría estirarse hasta la fecha 30.

PROGRAMACIÓN ÚLTIMA FECHA

Viernes 5

20:00 horas, Palestino vs Huachipato, estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 6

18:00 horas, Universidad Católica vs Unión La Calera , Claro Arena.

, Claro Arena. 18:00 horas, Deportes Iquique vs Universidad de Chile , estadio Tierra de Campeones.

, estadio Tierra de Campeones. 18:00 horas, Coquimbo Unido vs Unión Española , estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 18:00 horas, Deportes Limache vs La Serena , estadio Lucio Fariña Fernández.

, estadio Lucio Fariña Fernández. 18:00 horas, O'Higgins vs Everton, estadio Codelco El Teniente.

Domingo 7

18:00 horas, Colo-Colo vs Audax Italiano , estadio Monumental.

, estadio Monumental. 18:00 horas, Ñublense vs Cobresal, estadio Nelson Oyarzún.

