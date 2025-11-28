Con partidos en simultáneo: ANFP dio a conocer la programación de la última fecha de la Liga de Primera

Para el sábado 6 de diciembre fueron agendados cinco duelos en simultáneo, que iniciarán a las 18:00 horas
En vísperas de que arranque la acción de la penúltima fecha de la Liga de Primera, la ANFP publicó la programación para la jornada final del certamen criollo, enfocada en la definición de los cupos para torneos internacionales.
Todo comenzará el viernes 5 de diciembre a partir de las 20:00 horas, cuando Palestino reciba en el estadio Municipal de La Cisterna a Huachipato.
Para el sábado, en tanto, fueron agendados cinco duelos en simultáneo que iniciarán a las 18:00 horas, destacando los enfrentamientos de Deportes Iquique con Universidad de Chile y Universidad Católica ante unión La Calera.
Cabe recordar que azules y cruzados son rivales directos en la lucha por quedarse con el Chile 2 para clasificar directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores.
Para el domingo, en tanto, quedaron los choques relacionados a los últimos boletos para la Copa Sudamericana, con Colo-Colo recibiendo a Audax Italiano y Cobresal visitando a Cobresal, ambos fijados a las 18:00 horas.
Es importante consignar que este fin de semana podrían conocerse los dos equipos que perderán la categoría y bajarán a la Liga de Ascenso, aunque si se dan algunas combinaciones de resultados, la definición podría estirarse hasta la fecha 30.
Viernes 5
Sábado 6
Domingo 7
