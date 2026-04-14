Con Mosa y Pérez, pero sin Tagle: ANFP definió sus representantes ante la Federación de Fútbol

Importantes novedades hubo este martes tras el Consejo de Presidentes de la ANFP, instancia donde entre otras cosas se definieron a los representantes del organismo de Quilín ante la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), pensando en la separación impuesta por la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

El ente rector del balompié criollo informó por medio de un comunicado que los elegidos para participar del Consejo de la FFCh fueron Aníbal Mosa (Colo-Colo), Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes).

La noticia no pasó inadvertida considerando que durante las últimas semanas sonó con fuerza el nombre de Juan Tagle, quien incluso tuvo un impasse con el mandamás de la ANFP, Pablo Milad, tras haberse propuesto al cargo junto a otros dirigentes.

De hecho, los rumores crecieron luego de haber anunciado su salida del mando de Cruzados, concesionaria que administra a la Universidad Católica, pero nada de esto se concretó.

Por otra parte, también revelaron a los integrantes de la Comisión de Implementación de la normativa, mesa que quedó compuesta por Pablo Hoffmann (O'Higgins), José Ramón Correa (Universidad de Chile), Eduardo Ugarte (Colo-Colo), Hernán Rosemblum (Huachipato), Marco Antonio Diaz (Deportes Antofagasta), Eduardo Olivares (Unión San Felipe), Felipe Muñoz (Rangers) y Raúl Jelvez (Deportes Temuco).

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