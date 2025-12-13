Con Maripán como titular, Torino se impone en la Serie A

Guillermo Maripán continúa consolidándose como una pieza clave en la defensa del Torino. Este sábado, el zaguero chileno fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo por 1-0 frente a Cremonese, en duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A italiana.

El encuentro, disputado en el estadio Olímpico Grande Torino, fue parejo y con pocas ocasiones claras, pero el cuadro local logró marcar diferencias en el primer tiempo. A los 27 minutos, el croata Nikola Vlašić anotó el único gol del partido, suficiente para asegurar los tres puntos ante su público.

Maripán volvió a desempeñarse como líbero en la línea defensiva, mostrando solvencia en el juego aéreo, buen posicionamiento y liderazgo en la salida desde el fondo. Su actuación fue clave para sostener la ventaja y mantener el arco en cero ante los intentos del elenco visitante.

Con esta victoria, Torino alcanza momentáneamente el duodécimo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, alejándose de la zona baja y reforzando su campaña en el campeonato italiano, donde el defensor chileno suma continuidad y protagonismo en el esquema del equipo.

