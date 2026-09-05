Con gol de Zampedri, la UC vence a Everton y se afianza en el segundo lugar

Universidad Católica ha tenido una campaña irregular en la Liga de Primera. Pero sus ambiciones son altas: clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Y para hacerlo, al menos, debe ser segundo. Y ya lo es. Y fundamentalmente por un factor: tiene en sus filas a un súper goleador como Fernando Zampedri.

Precisamente, subido a sus hombros, la Católica dio este sábado un nuevo paso para conseguir su objetivo al imponerse 1-0 a un rival directo en esta lucha: Everton, y en el propio feudo oro y cielo de Sausalito.

Hay que recalcarlo y subrayarlo en rojo. En un irregular y hasta poco certero inicio de partido de ambas escuadras, quien marcó diferencias no podía ser otro que Zampedri quien, con un cabezazo, venció a portería de Ignacio González a los 34’.

¿Era justo en ese momento el resultado en favor de la UC?

Quizás habría que verlo de un punto de vista diferente: era lo que tal vez merecía como castigo la escuadra local que, en los primeros 45 minutos no había podido siquiera igualarse a sí mismo tomando en cuenta lo mostrado en las últimas fechas. De hecho, hasta el siempre certero Alex Medina no pudo hacer una jugada que llevara peligro al feudo cruzado.

Claro, el panorama varió un tanto en la segunda etapa porque, con los cambios que introdujo el DT Walter Ribonetto, Everton logró tener más la pelota y acercarse al pórtico rival.

Pero no tuvo el peso para lograr siquiera el empate.

La UC aguantó bien y la escuadra de Viña del Mar no tuvo un símil de Zampedri en sus filas.

Con ese se justifica el resultado. No hay más.

Everton (0)

Ignacio González; Lucas Soto (Gustavo Charrupí, 60’), Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Vicente Fernández, 69’); Julián Alfaro (Josué Ovalle, 60’), Benjamín Berrios, Joaquín Moya, Emiliano Ramos (Braian Martínez, 69’); Nicolás Montiel (Cristian Palacios, 86’) y Alex Medina. DT: Walter Ribonetto.

Universidad Católica (1)

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García, Cristian Cuevas; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez (Matías Palavecino, 60’); Diego Corral (Clemente Montes, 60’), Fernando Zampedri y Justo Giani (Martín Gómez, 80’). DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 22).

Estadio: Sausalito.

Gol: Fernando Zampedri (UC, 34’).

Público: 8.863 personas.

Árbitro: José Cabero.

PURANOTICIA