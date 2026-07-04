Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

Francia venció 1-0 a Paraguay en el Estadio Filadelfia con el único gol de Kylian Mbappé a través de un penal y dejó atrás el partido más complicado de su camino en el Mundial 2026 para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con Marruecos.

El primer tiempo expuso una problemática que se vio en distintos momentos con las potencias europeas en esta Copa del Mundo: la falta de ideas cuando un rival se cierra atrás. Le pasó a España, Alemania, Inglaterra, y ahora también le pasó al campeón de Rusia 2018. Los dirigidos por Gustavo Alfaro evitaron cometer errores, se pararon en su campo, le cedieron la pelota y apostaron a algún avance aislado de Julio Enciso, única referencia de ataque.

Con este plan a cuestas, el arquero Orlando Gill no tuvo grandes atajadas de relevancia en esa etapa, y solo se destacó una contención tras un disparo de Jules Koundé. Los Galos acercaron peligro con tiros repetitivos a distancia, aunque no fueron precisos bajo los tres caños o fueron tapados justo a tiempo por los defensores contrarios.

Paraguay cruzó la mitad de cancha en contadas ocasiones y no pudo aprovechar sus breves expediciones al campo del finalista de Qatar 2022, sumado a que Enciso estuvo muy solo y se sacrificó por sus compañeros.

En el segundo tiempo, Francia profundizó su dominio en campo ajeno ante una Albirroja que empezó a mostrar signos de cansancio. A pesar de esto, Les Bleus chocaron contra la pared defensiva y sacudieron otra tanda de disparos desde lejos, que se marcharon afuera, salvo uno que obligó a una volada espectacular de Gill para impedir la celebración de Manu Koné.

Cuando el reloj marcó 60 minutos, hubo un cambio estratégico que modificó el cotejo: el ingreso de Désiré Doué por Bradley Barcola. Seis después, a los 66′, Diego Gómez derribó a Doué en el área y el árbitro Ilgiz Tantashev cobró penal a instancias del VAR, a cargo del chileno Juan Lara. Kylian Mbappé se hizo cargo de la pena máxima para convertir el único gol en Filadelfia.

Tras esta anotación, Alfaro metió mano con las entradas de Gabriel Ávalos y Mauricio, pero al elenco sudamericano le faltó mayor presencia en los metros finales. Una muestra de eso es que su primer remate al arco de Mike Maignan sucedió a los 89 minutos con un intento sin éxito del propio Mauricio. En contraposición, Orlando Gill volvió a ser fundamental para mantener con vida a su equipo con una doble tapada sensacional a Mbappé, pero el pitazo final selló la eliminación. Argentina, Colombia y Brasil son los representantes que quedan en competencia por parte de la Conmebol.

Ahora, la Francia de Didier Deschamps sigue su camino en busca de su tercer título mundial y se verá las caras el jueves desde las 17:00 en Boston ante Marruecos, que despachó 3-0 a Canadá en el primer turno del sábado. Este lunes se jugarán los otros dos duelos de ese lado del cuadro: España-Portugal y Estados Unidos-Bélgica.

PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOBAE.COM