Con el regreso de Endler: La Roja femenina rescató un empate ante Venezuela en el inicio de la Liga de Naciones

La Selección chilena femenina batalló con uñas y dientes para rescatar un valioso empate a cero ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Lara, en el inicio de la Liga de Naciones de la Conmebol, certamen que entrega cupos para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Este inédito camino mundialista arrancó con una gran sorpresa en la nómina de Luis Mena, quien convocó a la galardonada portera Christiane Endler, quien había dado un paso al costado después de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Al margen de esta gran noticia, los primeros pasajes del pleito fueron favorables para la "Vinotinto", que aprovechó su condición de dueña de casa y casi no le cedió la pelota a la visita.

De hecho, la primera ocasión de riesgo para la Roja ocurrió en el tramo final del primer tiempo por medio de Mary Valencia (33'). Sin embargo, las locales respondieron de inmediato y casi abren la cuenta en el 36'.

Las acciones se emparejaron en el complemento y a los 48', la Roja se ilusionó con el cobro de un posible penal por una infracción de la guardameta venezolana sobre Valencia y aun cuando el contacto fue claro y revisó la jugada en el VAR, la árbitra no pitó la pena máxima.

A partir de entonces, el conjunto llanero volvió a someter al cuadro criollo, donde "Tiane" Endler salvó un mano a mano frente a Mariana Speckmaier (58'). En el último tramo del compromiso, las caribeñas se lanzaron con todo en búsqueda del gol, encontrándose con la férrea resistencia de la arquera nacional (90+2') y el "Equipo de Todos", que pudo rescatar un valioso empate en el inicio de su camino mundialista.

La Selección chilena volverá a la cancha el próximo martes a las 18:00 horas para recibir a Bolivia en el estadio Codelco El Teniente.

(Imagen: @LaRoja)

PURANOTICIA