Con el Clásico Universitario y partidos en simultáneo: La programación de la fecha 28 del Campeonato

A falta de un encuentro para cerrar la fecha 27 y tres partidos pendientes, la ANFP publicó la programación para la 28ª jornada del Campeonato Nacional, la cual se disputará luego del receso por fecha FIFA.

El plato fuerte sin duda será el clásico que animarán el líder Universidad de Chile con Universidad Católica. Este tradicional cotejo fue agendado para el sábado 19 a contar de las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

Por su parte, Colo-Colo, que podría arrebatarle el sitial a los azules si gana los dos compromisos que debe, visitará a Palestino en el Municipal de La Cisterna a partir de las 15:00 del domingo.

Ese mismo día, pero desde las 17:30 horas, se jugarán tres pleitos en simultáneo debido a su injerencia en la lucha por el descenso: Deportes Iquique contra Cobreloa, Coquimbo Unido frente a Cobresal y Deportes Copiapó recibiendo a Everton.

Solo dos partidos, los cuales también podrían ser claves en la pelea por la permanencia, quedaron pendientes de programación. Estos son Unión La Calera ante Unión Española y Huachipato midiéndose con Audax Italiano.

Programación

Sábado 19

- 15:00 horas, O'Higgins vs Ñublense, estadio El Teniente.

- 18:00 horas, Universidad Católica vs Universidad de Chile, estadio Santa Laura

Domingo 20

- 15:00 horas, Palestino vs Colo-Colo, estadio Municipal de La Cisterna

- 17:30 horas, Deportes Iquique vs Cobreloa, estadio Tierra de Campeones

- 17:30 horas, Coquimbo Unido vs Cobresal, 17:30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso

- 17:30 horas, Deportes Copiapó vs Everton, 17:30 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Partidos pendientes

- Unión La Calera vs Unión Española, estadio Nicolás Chahuán Nazar.

- Audax Italiano vs Huachipato, estadio Bicentenario de La Florida

