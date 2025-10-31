Con dos duelos “a muerte” se abre este viernes la fecha 26 del fútbol chileno

El fútbol chileno de Primera División entró en la etapa final de su disputa y cada duelo tiene significado e importancia.

Y la fecha 26 que se juega este fin de semana así lo impone: de hecho, el domingo Coquimbo Unido podría proclamarse campeón.

Pero la acción empieza en la presente jornada de viernes con dos partidos que se jugarán a muerte porque todos los protagonistas se juegan algo importante.

En La Florida, a partir de las 15 horas de este viernes, se medirán Audax Italiano y Cobresal.

Los dueños de casa (43 puntos) deben ganar si quieren seguir peleando por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026 mientras que los mineros (41) aspiran a afirmar su lucha para llegar a la Copa Sudamericana.

A las 17.30 horas, en tanto, habrá una lucha de nervios y tensión en Iquique puesto que el local (15), que va último en la tabla y es serio candidato a descender recibirá a otro equipo que está entreverado en la lucha por la permanencia: La Serena (24).

La fecha 26 proseguirá el sábado y domingo.

PURANOTICIA