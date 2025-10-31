Click acá para ir directamente al contenido
Con dos duelos “a muerte” se abre este viernes la fecha 26 del fútbol chileno

El domingo al cierre de la fecha Coquimbo Unido podría proclamarse campeón.

Viernes 31 de octubre de 2025 10:30
El fútbol chileno de Primera División entró en la etapa final de su disputa y cada duelo tiene significado e importancia.

Y la fecha 26 que se juega este fin de semana así lo impone: de hecho, el domingo Coquimbo Unido podría proclamarse campeón.

Pero la acción empieza en la presente jornada de viernes con dos partidos que se jugarán a muerte porque todos los protagonistas se juegan algo importante.

En La Florida, a partir de las 15 horas de este viernes, se medirán Audax Italiano y Cobresal.

Los dueños de casa (43 puntos) deben ganar si quieren seguir peleando por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026 mientras que los mineros (41) aspiran a afirmar su lucha para llegar a la Copa Sudamericana.

A las 17.30 horas, en tanto, habrá una lucha de nervios y tensión en Iquique puesto que el local (15), que va último en la tabla y es serio candidato a descender recibirá a otro equipo que está entreverado en la lucha por la permanencia: La Serena (24).

La fecha 26 proseguirá el sábado y domingo.

