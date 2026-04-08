Con Clásico Universitario y UC contra Colo-Colo: ANFP programó todos los partidos hasta el receso mundialista

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer el calendario correspondiente a las seis jornadas que le restan a la Liga de Primera antes de que se concrete el receso mundialista.
Dentro de la agenda revelada, uno de los compromisos que acapara mayor atención es el tradicional choque que animarán Universidad de Chile y Universidad Católica. Este esperado clásico quedó programado para disputarse en el estadio Nacional el sábado 25 de abril, a partir de las 18:00 horas.
Asimismo, el cronograma oficializó las coordenadas para otro derbi de alta convocatoria que protagonizará la propia UC, esta vez frente a Colo-Colo. Dicho encuentro se desarrollará en el recinto del Claro Arena, el domingo 24 de mayo desde las 18:00 horas.
Cabe destacar que la competición local experimentará una interrupción temporal que abarcará desde los últimos días de abril hasta la quincena de mayo. Este alto en el fixture tiene como propósito permitir el desarrollo de las fechas cuatro y cinco correspondientes a la Copa de la Liga.
Finalmente, la reanudación de las acciones del certamen está contemplada para el fin de semana del 26 de julio. Esta fecha de retorno a las canchas coincidirá exactamente con el término de la Copa del Mundo.
la agenda completa:
Fecha 10
Viernes 17 de abril
Sábado 18 de abril
- Everton vs. Universidad de Chile, 17:30 horas. Estadio Sausalito
- Deportes Concepción vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"
Domingo 19 de abril
- Coquimbo Unido vs. Ñublense, 12:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
- Cobresal vs. O'Higgins, 15:30 horas. Estadio El Cobre
- Colo Colo vs. Palestino, 18:30 horas. Estadio Monumental
- Huachipato vs. Audax Italiano, 20:45 horas. Estadio Huachipato
Lunes 20 de abril
- Universidad Católica vs. Unión La Calera, 20:00 horas. Claro Arena
Fecha 11
Jueves 23 de abril
- Palestino vs. Deportes Concepción, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
Viernes 24 de abril
- Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
- Audax Italiano vs. Deportes Limache, 20:30. Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 25 de abril
- Ñublense vs. O'Higgins, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
- Universidad de Chile vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Claro Arena
Domingo 26 de abril
- Deportes La Serena vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio La Portada
- Universidad de Concepción vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Ester Roa"
- Everton vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Sausalito
Fecha 9 (pendiente)
Domingo 3 de mayo
- Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 17:30 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Fecha 12
Viernes 15 de mayo
- Palestino vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Santa Laura
- Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
Sábado 16 de mayo
- O'Higgins vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Estadio El Teniente
- Deportes Limache vs. Universidad Católica, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"
Domingo 17 de mayo
- Huachipato vs. Unión La Calera, 12:30 horas. Estadio Huachipato
- Cobresal vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio El Cobre
- Colo-Colo vs. Ñublense, 17:30 horas. Estadio Monumental
- Deportes Concepción vs. Everton, 20:300 horas. Estadio "Ester Roa"
Fecha 13
Viernes 22 de mayo
- Everton vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas. Estadio Sausalito
Sábado 23 de mayo
- Audax Italiano vs. Cobresal, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
- Ñublense vs. Universidad de Concepción, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
- Universidad de Chile vs O'Higgins, 17:30 horas. Estadio Nacional
- Unión La Calera vs. Palestino, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
Domingo 24 de mayo
- Deportes Concepción vs. Huachipato, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
- Deportes La Serena vs. Deportes Limache, 15:00 horas. Estadio La Portada
- Universidad Católica vs. Colo-Colo, 18:00 horas. Claro Arena
Fecha 14
Viernes 29 de mayo
- Cobresal vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio El Cobre
- Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"
Sábado 30 de mayo
- Deportes La Serena vs. Colo-Colo, 15:00 horas. Estadio La Portada
- Universidad de Chile vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Nacional
Domingo 31 de mayo
- Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"
- Huachipato vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio Huachipato
- O'Higgins vs. Everton, 17:30 horas. Estadio El Teniente
- Palestino vs. Audax Italiano, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna
Fecha 15
Viernes 12 de junio
- Audax Italiano vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 13 de junio
- Everton vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio Sausalito
- Colo-Colo vs. Cobresal, 17:30 horas. Estadio Monumental
- Ñublense vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
Domingo 14 de junio
- Deportes Concepción vs. Deportes Limache, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"
- Unión La Calera vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
- Universidad Católica vs. Universidad de Concepción, 17:30 horas. Claro Arena
- Coquimbo Unido vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
