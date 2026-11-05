Con cinco del extranjero: Chile sub-20 oficializa nómina para amistosos ante México

Sebastián Miranda convocó a 28 futbolistas para los duelos preparatorios de cara al Sudamericano de Colombia.
La Selección chilena sub-20 oficializó su nómina para sus dos amistosos ante su similar de México, duelos programados para el viernes 13 y el lunes 16 en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay.
En el listado de 28 nombres que presentó Sebastián Miranda, destaca la inclusión de cinco futbolistas que actúan en el extranjero: Thomas Coulombe (Espanyol), Jetzen López (Sporting Braga), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Roberto Risnaes (Hvidovre) y Zidane Yáñez (Nashville SC).
Además, el estratego citó a cuatro jugadores de Santiago Wanderers, equipo que tras ganar la Copa Libertadores de la categoría, cayó ante Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental de la serie.
Cabe recordar que la Roja se prepara de cara al Sudamericano sub-20 que se disputará en Colombia entre el 22 de enero y el siete de febrero.
Porteros
- Gabriel Maureira (Colo-Colo)
- José Alburquenque (Universidad de Chile)
- Maximiliano Mateluna (Palestino)
Defensas
- Paolo Castro (Colo-Colo)
- Martín Jiménez (Audax Italiano)
- Christopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
- Gabriel Rodríguez (Universidad Católica)
- José Movillo (O'Higgins)
-Alonso Olguín (Colo-Colo)
- Juan Poblete (O'Higgins)
- Thomas Coulombe (RCD Espanyol/España)
Mediocampistas
- Benjamín Pérez (O'Higgins)
- Jetzen López (Sporting Braga/Portugal)
- Joaquín Soto (Unión La Calera)
- Mario Sandoval (Audax Italiano)
- Vicente Zenteno (Audax Italiano)
- Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
- Milovan Velásquez (Deportes La Serena)
- Antonio Riquelme (Real Salt Lake/Estados Unidos)
Delanteros
- Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
- Ian Alegría (Palestino)
- Diego Cofré (Universidad de Chile)
- Cristián Rocha (Deportes Temuco)
- Roberto Risnaes (Hvidovre/Dinamarca)
- Zidane Yáñez (Nashville SC/Estados Unidos)
- Vicente Varas (Santiago Wanderers)
- Maximiliano Fernández (Unión La Calera)
- Vicente Martínez (Colo-Colo)
PURANOTICIA