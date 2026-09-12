Con asistencia y elogios, Carlos Palacios vuelve a la titularidad en Boca Juniors

Luego de nueve meses, Carlos Palacios volvió a ser titular en Boca Juniors, que presentó un equipo alternativo sobre Central Córdoba dada su participación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde viene de ganar como local a Sao Paulo.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena alineó a Palacios y también a Willieams Alarcón en el once estelar en la Bombonera, en el triunfo de 3-1, donde actuaron los 90 minutos de juego y que los dejó de momento en el quinto lugar del grupo A del torneo trasandino con 14 puntos, a tres de distancia del líder Vélez Sarsfield, iniciando una remontada luego de un inicio lleno de críticas y resultados adversos.

La victoria la estructuró desde temprano el elenco xeneize, que a los 5' ya ganaba gracias al gol de Ángel Romero. Enner Valencia aumentó rápidamente a los 11', y gracias a un pase gol de Palacios, volvió a convertir Romero a los 56'. El descuento llegó en el minuto 90 por medio de Martín Cuitino.

La prensa argentina elogió el cometido del jugador nacional. "La manija de Boca. Excelente partido de Carlos, que mostró mucha movilidad y criterio con la pelota en los pies ante un equipo que dejaba muchísimos espacios", resaltó TyC Sports, que lo calificó con un 7,5.

El mismo medio destacó lo hecho por todo el bloque medio de los xeneizes. "Romero, Palacios y Alarcón, las buenas noticias del Boca alternativo que venció a Central Córdoba". El exjugador de Calera, en tanto, fue calificado con nota 6, sobre quien añadió que "en Boca le cuesta todo, pero hoy levantó. Se sintió más cómodo jugando de volante central y fue mucho más incisivo con sus pases".

El diario deportivo Olé calificó a Palacios con un siete, y sobre su desempeño manifestó que se le vio "muy metido en el mediocampo, le dio pausa a Boca y manejó bien los hilos. Rápido para jugar hacia adelante. En una clara, eligió asistir a Romero en vez de rematar y en el 3-0 encontró a Belmonte para iniciar la jugada".

Alarcón también tuvo conceptos positivos de parte de Olé, con una destacada calificación de 7,5. "Se paró como un 5 clásico, trató de no complicarse y le dio continuidad al juego. Buscó a Villa con pelotazos largos y fue prolijo en el retroceso. En el segundo tiempo metió una pelota bárbara para Romero que generó una chance clara".

El próximo desafío de Boca Juniors será la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Sao Paulo, a quien visitará este martes 15 de septiembre con el antecedente del 1-0 en la ida, y que ofrece al técnico Rodolfo Arruabarrenaa a Palacios y Alarcón como alternativas para ilusionarse con las semifinales.

PURANOTICIA