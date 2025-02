Con Arturo Vidal en duda: Chile inició los trabajos para el amistoso de este sábado ante Panamá

Este martes, pasadas las 17:30 horas, la Selección chilena comenzó los entrenamientos en Juan Pinto Durán con miras al partido amistoso que disputará este sábado ante su similar de Panamá en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Además del retorno de históricos como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, quienes estuvieron un largo tiempo alejados de la Roja, la atención estaba puesta en la situación de Arturo Vidal.

El propio "King" aseguró en una transmisión para su canal de Kick que no estaba al 100% físicamente, deslizando que podría perderse no solo el encuentro ante el combinado centroamericano, sino también algunos duelos de Colo-Colo.

"No voy a arriesgar nada. No sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presento, pero no sé si llegó a jugar el sábado", señaló el mediocampista, confirmando sus molestias.

Radio Cooperativa informó que Vidal sostuvo una charla con el técnico Ricardo Gareca y el cuerpo médico del combinado criollo, donde expuso su situación al "Tigre" y al personal que lidera el doctor Fernando Yáñez.

Luego de conversar, se determinó que el bicampeón de América vuelva este miércoles al centro deportivo ubicado en la comuna de Macul y pueda compartir con sus compañeros "debido a la influencia positiva" que tiene en el resto de los jugadores, detallaron desde el citado medio.

Asimismo, plantearon que el exhombre del FC Barcelona y Bayern Múnich, entre otros equipos, participe de las jornadas de prácticas, aún cuando es poco probable que sume minutos ante el cuadro "canalero".

IMÁGENES:

PURANOTICIA