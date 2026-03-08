Con Alexis Sánchez de titular, Sevilla deja escapar la victoria ante Rayo y toma aire en La Liga

Con la presencia del delantero nacional Alexis Sánchez, Sevilla no pudo mantener la ventaja e igualó a uno ante Rayo Vallecano en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, aumentando su distancia respecto de los puestos de descenso en La Liga.

El "Niño Maravilla" fue recompensado por el técnico Matías Almeyda tras su anotación en el derbi ante Real Betis y arrancó esta tarde como titular. Su compatriota Gabriel Suazo, en cambio, se encontraba suspendido por acumulación de amarillas.

Aunque la escuadra madrileña coqueteó en un par de ocasiones con la apertura de la cuenta, fueron los locales quienes desequilibraron el compromiso gracias a una anotación de Akor Adams tras centro de César Azpilicueta (13').

Poco después, Sánchez tuvo la chance para aumentar las cifras pero no pudo convertir (17'). La visita mantuvo el control a lo largo de la primera fracción, aunque no fue capaz de poner en problemas al portero blanquirrojo.

Sin embargo, el duelo dio un giro en el arranque del complemento, cuando el conjunto rayista se encontró con el empate por medio de Luis Alfonso Espino (50'). El chileno otra vez se hizo presente en el cotejo, no obstante, su tiro fue bloqueado por el propio "Pacha" Espino (65').

El tocopillano fue sustituido en el minuto 68 y a partir de ese momento, el compromiso entró en un ritmo más frenético pero carente de precisión con ambos equipos lanzándose sin éxito en búsqueda del gol de la victoria.

Finalmente el tanteador no se movió y el elenco andaluz escaló al 13° lugar con 31 puntos, alejándose a seis de la zona de descenso cuando faltan once fechas para el término del torneo.

El próximo domingo a las 12:15 horas, Sevilla visitará a FC Barcelona con el recuerdo aun fresco del triunfo por 4-1 en la primera vuelta, partido donde Sánchez marcó de penal para los nervionenses.

