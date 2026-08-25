Compañero de Alexis Sánchez en Montreal elogia su impacto: "Es fantástico tener un jugador así"

Poco a poco, Alexis Sánchez comienza a sumar minutos y protagonismo en el CF Montreal. El pasado sábado, el delantero chileno ingresó en el empate 2-2 ante Los Angeles Galaxy, en lo que fue su primer partido como local con su nuevo club.

El goleador histórico de la Roja tuvo participación en la jugada que terminó en el segundo gol del conjunto canadiense, dejando buenas sensaciones en sus primeros minutos con el equipo.

Su rendimiento también generó elogios al interior del plantel. Uno de los que destacó la calidad del atacante nacional fue el delantero mexicano Daniel Ríos, quien valoró la experiencia y el nivel de Sánchez.

"Todos estaban muy emocionados de verlo. Es un jugador extraordinario que militó en los mejores clubes con los mejores futbolistas", expresó el azteca.

"Su impacto fue inmediato. En cuanto pisó el campo, empezó a crear jugadas, a controlar el balón y a reorganizar a todos. Es fantástico tener un jugador así", añadió.

Ahora, Sánchez buscará seguir sumando minutos con el CF Montreal cuando este sábado 29 de agosto enfrente al Inter de Miami, por la 22ª fecha de la Major League Soccer (MLS).

El encuentro tendrá además un atractivo especial para el delantero chileno, ya que se reencontrará con Lionel Messi, su excompañero durante su etapa en el Barcelona de España.

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