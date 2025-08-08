Comisión de Árbitros dejó fuera a dos jueces para la 19° fecha del Campeonato Nacional tras sus errores

Desde este fin de semana se disputará la 19° fecha del Campeonato Nacional 2025, por lo que la Comisión de Árbitros de la ANFP dio a conocer el listado de jueces que impartirán justicia en los partidos.

Y para los cotejos de esta jornada, el organismo tomó una drástica decisión al no designar a los jueces José Cabero y Fernando Vejar, debido al polémico desempeño que tuvieron en la fecha anterior.

En el caso de Cabero, el réferi tuvo un irregular cometido en el triunfo de Coquimbo Unido por 2-1 ante Deportes Limache, donde le perdonó la vida al jugador del cuadro "pirata" Juan Cornejo, tras no expulsarlo luego de un codazo a Guillermo Pacheco.

Pese a revisar la jugada en el VAR, el árbitro no le mostró la tarjeta roja a Cornejo y solamente lo amonestó con cartulina amarilla.

En tanto, Vejar no fue designado debido a los errores que cometió en los penales sancionados en el empate a 2 entre Deportes Iquique y Universidad Católica.

PURANOTICIA