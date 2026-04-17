Comienza la Fecha 10 del torneo: Everton recibe a la U en Viña y Calera visita a la UC

Este viernes inicia una nueva jornada del campeonato con el duelo entre Deportes Limache y la Universidad de Concepción, duelo a disputarse en el estadio Lucio Fariña de Quillota.
El lunes terminó la novena fecha del Campeonato Nacional, pero la acción continuará el fin de semana con el desarrollo de la décima jornada del fútbol chileno, que pondrá en acción a los tres equipos de la región de Valparaíso.
El primero en saltar a la cancha será Deportes Limache, quien este viernes 17 de abril enfrentará a Universidad de Concepción, desde las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota.
En tanto, el sábado 18 de abril resalta la visita de Universidad de Chile a Everton de Viña del Mar, duelo a disputarse a las 17:30 horas en el estadio Sausalito.
Por su parte, Universidad Católica será la encargada de cerrar la jornada el lunes 20 de abril, cuando reciba a Unión La Calera a las 20:00 horas en el Claro Arena.
VIERNES 17 DE ABRIL
20:00 horas, Deportes Limache vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña.
SÁBADO 18 DE ABRIL
17:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.
20:00 horas, Deportes Concepción vs. Deportes La Serena, estadio Ester Roa Rebolledo.
DOMINGO 19 DE ABRIL
12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Ñublense, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
15:30 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre.
18:30 horas, Colo-Colo vs. Palestino, estadio Monumental.
20:45 horas, Huachipato vs. Audax Italiano, estadio Huachipato.
LUNES 6 DE ABRIL
20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena.
PURANOTICIA