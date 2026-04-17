Comienza la Fecha 10 del torneo: Everton recibe a la U en Viña y Calera visita a la UC

El lunes terminó la novena fecha del Campeonato Nacional, pero la acción continuará el fin de semana con el desarrollo de la décima jornada del fútbol chileno, que pondrá en acción a los tres equipos de la región de Valparaíso.

El primero en saltar a la cancha será Deportes Limache, quien este viernes 17 de abril enfrentará a Universidad de Concepción, desde las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

En tanto, el sábado 18 de abril resalta la visita de Universidad de Chile a Everton de Viña del Mar, duelo a disputarse a las 17:30 horas en el estadio Sausalito.

Por su parte, Universidad Católica será la encargada de cerrar la jornada el lunes 20 de abril, cuando reciba a Unión La Calera a las 20:00 horas en el Claro Arena.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VIERNES 17 DE ABRIL

20:00 horas, Deportes Limache vs. Universidad de Concepción, estadio Lucio Fariña.

SÁBADO 18 DE ABRIL

17:30 horas, Everton vs. Universidad de Chile, estadio Sausalito.

20:00 horas, Deportes Concepción vs. Deportes La Serena, estadio Ester Roa Rebolledo.

DOMINGO 19 DE ABRIL

12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Ñublense, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:30 horas, Cobresal vs. O'Higgins, estadio El Cobre.

18:30 horas, Colo-Colo vs. Palestino, estadio Monumental.

20:45 horas, Huachipato vs. Audax Italiano, estadio Huachipato.

LUNES 6 DE ABRIL

20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, Claro Arena.

PURANOTICIA