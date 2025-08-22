Comienza este viernes con Colo-Colo: la programación de la 21° fecha del Campeonato

El Campeonato Nacional 2025 ya entra en su etapa decisiva y este fin de semana continuará la acción con el desarrollo de la 21° fecha.

Todo arrancará este viernes 22 de agosto, cuando un golpeado Colo Colo visite a Palestino a las 15:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, para el sábado destaca el duelo entre Audax Italiano y el líder Coquimbo Unido, a las 17:30 horas en La Florida, mientras que a las 20:00 Universidad Católica recibirá a Unión Española en el Claro Arena, que tendrá su esperada inauguración.

Por su lado, Universidad de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. De momento, el cotejo sigue en pie, a pesar de que el cuadro azul viene de vivir una barbarie por los graves incidentes ante Independiente por Copa Sudamericana.

Esta es la programación completa de la 21° fecha del Campeonato Nacional 2025:

VIERNES 22 DE AGOSTO

15:00 horas, Palestino vs. Colo Colo, estadio Municipal de La Cisterna.

20:30 horas, Deportes Limache vs. O'Higgins, estadio Nicolás Chahuán.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

15:00 horas, Cobresal vs. Unión La Calera, estadio El Cobre.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, estadio Bicentenario de La Florida.

20:00 horas, Universidad Católica vs. Unión Española, estadio Claro Arena.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Huachipato, estadio La Portada.

15:00 horas, Universidad de Chile vs. Everton, estadio Estadio Nacional.

17:30 horas, Deportes Iquique vs. Ñublense, estadio Tierra de Campeones.

