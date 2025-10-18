Colombia pegó de entrada y se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub 20

Colombia se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub 20 luego de superar por la cuenta mínima a Francia en el estadio Nacional, repitiendo un éxito que cosechado hace 22 años en Medio Oriente.

Los galos no habían alcanzado a acomodarse en la cancha cuando el cuadro cafetalero robó el balón en la salida del rival y tras un pase de Royner Benítez, Óscar Perea superó la resistencia del portero Justin Bengui, quien reemplazó al meta titular Lisandru Olmeta (2').

Pese a esta tempranera anotación, el elenco europeo tomó el control del partido aprovechando la pasividad de un rival que parecía conformarse con la mínima ventaja y le entregó toda la iniciativa del pleito a los dirigidos por Bernard Dioméde.



Aunque el encuentro mantuvo el mismo ritmo en el segundo tiempo, los colombianos se las arreglaron para generar mayor peligro con sus contragolpes y en el 57', Benítez erró una clarísima ocasiones de gol después de un fallo defensivo de Elyaz Zidane.

Les Bleus se ilusionaron con el empate sobre el final del cotejo luego que el árbitro pitara un inexplicable penal (84'). Sin embargo, tras la revisión solicitada por la banca cafetalera, el colegiado anuló el cobro, para felicidad de la Tri que terminó prácticamente debajo del arco para abrochar la victoria.

De esta manera, Colombia se colgó el bronce, repitiendo la hazaña que Freddy Guarín y compañía consiguieron en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando derrotaron a Argentina en la definición del tercer puesto.

Cabe recordar que este domingo será la gran final del certamen, donde la Albiceleste buscará su séptima corona de la categoría ante el sorprendente Marruecos. El pleito arrancará a las 20 horas de este domingoen el estadio Nacional.



Colombia

Jordan García; Carlos Sarabia, Julián Bazán (Luis Miguel Landázuri, 45'), Simón García, Yeimar Morquera (Weimar Vivas, 45'), Juan Arizala; Royner Benítez (Emilio Aristizábal, 66'), Kener González (Elkin Rivero, 73'), Joel Romero (José Cavadía, 80'), Óscar Perea; Neiser Villarreal. (DT: César Torres)

Francia

Justin Bengui; Gady Beyuku, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Tadjidine Mmadi (Gabin Bernardeau, 66'), Fodé Sylla (Mayssam Benama, 37'), Moustapha Dabo; Ilane Touré, Djylian N'Guessan (Lucas Michal, 62'), Anthony Bermont (Noham Kamara, 78'). (DT: Bernard Dioméde)

Árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Estadio: Nacional, Ñuñoa

