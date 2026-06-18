Colombia hizo su estreno en el Mundial con una victoria ante Uzbekistán por el grupo K

En su regreso a un Mundial después de ocho años, Colombia venció por 3 a 1 a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México.

En el partido por el grupo K, que también integran la República Democrática del Congo y Portugal, los goles de los "cafeteleros" fueron obras de Daniel Muñoz, Luis Díaz y de Jaminton Campaz.

El empate transitorio para los "lobos blancos" dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro fue anotado por Abbosbek Fayzullaev.

Con esta victoria, la selección "Tricolor" se sumó a Argentina como las dos únicos selecciones sudamericanas que ganaron en la primera fecha.

A los 41’ y tras una precisa asistencia de Díaz, el lateral derecho del Crystal Palace apareció solo en el punto penal y con la punta del pie derecho, abrió el marcador.

Sin embargo, a los 60 llegó la sorpresa, el arquero colombiano Camilo Vargas no pudo contener con las manos un cabezazo de Eldor Shomurodov y la pelota le cayó en la cabeza a Abbosbek Fayzullaev, quien igualó el marcador.

Cinco minutos después, Luis Díaz definió suave al segundo palo del arquero Yusupov, que no pudo contener el disparo.

Sobre el cierre, Cucho Hernández peleó una pelota cerca del lateral y tiró un centro perfecto que conectó Jaminton Campaz de cabeza.

En la próxima fecha, Colombia se verá las caras el martes 23 de junio con RD Congo, por su parte, Uzbekistán jugará su segundo partido contra Portugal, ese mismo día.

(Imagen: FIFA)

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