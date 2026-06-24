Colombia derrota a RD Congo y asegura su clasificación a la siguiente fase del Mundial

La Selección de Colombia debió trabajar más de la cuenta para imponerse por 1-0 a República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, en México, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 con una fecha de anticipación.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo dominó gran parte del encuentro y generó las mejores ocasiones desde el inicio, aunque se encontró con una inspirada actuación del arquero Dimitry Bertaud Mpasi, figura indiscutida del cuadro africano durante gran parte de la jornada.

La primera gran oportunidad llegó apenas a los tres minutos, cuando Daniel Muñoz capturó un rebote tras un remate de Jhon Arias, pero no logró definir con precisión. Posteriormente, James Rodríguez y Luis Díaz también exigieron al portero congoleño, que respondió con seguridad para mantener el marcador sin goles.

A pesar del dominio colombiano, RD Congo logró inquietar poco antes del descanso con un preciso centro de Arthur Masuaku que Cédric Bakambu estuvo cerca de conectar dentro del área.

En el complemento se mantuvo la misma dinámica. Colombia monopolizó la posesión y buscó constantemente abrir la defensa rival, mientras los africanos apostaron por el contragolpe. Luis Díaz volvió a tener una oportunidad clara, pero nuevamente apareció Mpasi para evitar la caída de su arco.

La resistencia congoleña terminó cediendo a los 75 minutos. Juan Fernando Quintero, que había ingresado para aportar creatividad en ataque, habilitó a Daniel Muñoz, quien sacó un remate desde el borde del área que, tras un desvío, terminó convirtiéndose en el 1-0 definitivo.

Cuando parecía que el partido estaba resuelto, RD Congo reaccionó y estuvo cerca de igualar el marcador en los minutos finales. Sin embargo, el arquero Camilo Vargas respondió con dos intervenciones decisivas para sostener la ventaja colombiana y sellar la clasificación.

Con este triunfo, Colombia alcanzó los dieciseisavos de final como líder del Grupo K y ratificó su condición de candidato, aunque debió recurrir a la paciencia y al esfuerzo para superar a un rival que opuso una férrea resistencia durante gran parte del encuentro.

PURANOTICIA