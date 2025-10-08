Colombia dejó en el camino a Sudáfrica y enfrentará a España en cuartos de final del Mundial sub-20

En un partido cerrado y muy intenso disputado en el estadio Fiscal de Talca, Colombia tuvo que mantener el temple hasta los descuentos para vencer por 3-1 a una combativa Sudáfrica, asegurando su paso a los cuartos de final del Mundial sub-20.

A pocos minutos de iniciado el duelo, la banca del cuadro "cafetalero" solicitó la revisión de un posible penal que fue desestimado por el colegiado, pero la amargura no duró mucho tiempo ya que prácticamente en la jugada siguiente, Joel Canchimbo (6') abrió la cuenta en la región del Maule.

Y aunque la "Tricolor" estuvo cerca de aumentar las cifras por medio de Kener González (22'), el elenco africano despertó y comenzó a generar peliegro, primero con un tiro de Mfundo Vilakazi que contuvo el guardameta Jordan García (29') y luego con un disparo de Gomolemo Kekana (42') que pasó por arriba del arco.

En el arranque del complemento, los "Amajita" se vieron recompensados con un penal que en primera instancia detuvo el cancerbero, pero el colegiado ordenó repetirlo por adelanto del arquero, quien en segunda instancia no pudo ante el remate de Vilakazi (52').

Sin embargo, la reacción de los colombianos no se hizo esperar y tras un par de aproximaciones que no dieron frutos (57' y 59'), Néiser Villarreal recibió un centro de Óscar Perea, giró sobre su eje y con un violento zapatazo marcó el 2-1 (63').

El combinado sudafricano retomó el control de las acciones después de la conquista de los "cafetaleros" y buscó incansablemente el gol de una igualdad que pese a los esfuerzos realizados nunca llegó, mientras que la "Tri" le puso la cereza al pastel con la agónica anotación de Villarreal (90+6').

Consumada su sufrida clasificación, ahora Colombia tendrá que pensar en el enfrentamiento de cuartos de final ante España, programado para este sábado a las 17:00 horas en Talca.

