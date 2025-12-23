Colo-Colo ya habría definido la fecha para el regreso de la tradicional "Noche Alba"

Colo-Colo ya se alista para la siguiente temporada, donde buscará reencontrarse con los éxitos después de un 2025 que se esperaba que fuera una fiesta por el centenario del club, pero que terminó siendo para el olvido y sin siquiera clasificar a una copa internacional.

Una de las novedades para el 2026 será el regreso de la "Noche Alba", el tradicional evento donde presenta a sus nuevos refuerzos y que en este año no se realizó.

Según dieron a conocer en radio Pauta, la ceremonia ya tiene fecha definida y se realizaría el miércoles 25 de enero.

En cuanto a los fichajes, hay que consignar que el cuadro albo solamente tiene confirmado al lateral derecho Matías Fernández.

Se espera que pronto se anuncien más refuerzos, pues este martes, se realizará una reunión de directorio de Blanco y Negro que será clave para ese tema.

