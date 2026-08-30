Colo Colo y Universidad de Chile animan la jornada dominical de la fecha 21

La fecha 21 de la Liga de Primera proseguirá este domingo y tendrá como protagonistas importantes al líder y a su escolta que saldrán a buscar puntos esenciales.

Así es. Colo Colo y Universidad de Chile, que se enfrentaron entre sí la fecha pasada -con triunfo para los albos por 2-1- tienen el objetivo de sumar victorias que consoliden sus respectivas posiciones.

La jornada se inaugurará con el encuentro a jugarse en el estadio Ester Roa entre Universidad de Concepción (19 puntos) y Universidad de Chile (36) partir de las 15 horas.

Para los locales, la victoria también es urgente porque luego de la victoria de Cobresal sobre Palestino el viernes, quedaron en el penúltimo lugar de la tabla, es decir, en posición descenso directo.

La U, en tanto, además de seguir ilusionada en dar el zarpazo y alcanzar a Colo Colo -pese a los 13 puntos de distancia- debe mantenerse segundo para aspirar a clasificar directamente a la Copa Libertadores 2027.

A las 17.30 horas, en tanto, Colo Colo (49) recibirá en el estadio Monumental a Audax Italiano (22).

Los itálicos están en zona peligrosa y también le perjudicó la victoria de Cobresal por lo que deben sumar en Macul ante un cuadro albo que no quiere perder el paso.

La jornada dominical se cerrará con el partido que animarán Coquimbo Unido (26) y Huachipato (24) en el Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 20 horas.

PURANOTICIA