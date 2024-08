Colo Colo y Universidad Católica salen a la cancha este domingo para darle caza a la U de Chile

La jornada 21 del torneo de Primera División que culmina este domingo tendrá como protagonistas a dos de los escoltas de líder Universidad de Chile: Colo Colo y Universidad Católica.



La obligación de ganar los tres puntos para ambos equipos es rotunda tras el macizo triunfo conseguido por la U el viernes ante Cobreloa (4-0) que lo consolidó en el liderazgo del campeonato con 43 puntos, contra 36 de los albos y 35 de los cruzados.



Colo Colo, que la semana que termina fue feliz en el ámbito internacional al conseguir el martes su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América tras derrotar a Junior de Barranquilla, jugará a las 15 horas en el estadio Sausalito ante Everton.

Los albos no contarán para este encuentro con el volante Carlos Palacios, quien no fue citado debido a la lesión al tobillo que se le produjo en Colombia, ni con Arturo Vidal, quien aún acusa molestias por el desgarro sufrido hace algunas semanas. El que sí podría ver algunos minutos en la cancha es una de los refuerzos albos que no ha debutado aún: el lateral Cristián Riquelme, precisamente llegado desde el equipo viñamarino durante la ultima ventana de contrataciones y que es una carta para cumplir con los minutos de jugadores Sub 21 que impone el reglamento del torneo.



En el elenco local, en tanto, el partido podría ser decisivo para la continuidad de su entrenador, el argentino Esteban Solari, quien ha sido cuestionado por los hinchas debido a la carencia de triunfos del equipo durante la segunda rueda del torneo. De no conseguir los tres puntos hoy, sería cesado.



La jornada dominical del fútbol chileno de Primera División se cerrará en el estadio Santa Laura a partir de las 17.30 donde la UC recibirá al alicaído Huachipato, actual campeón nacional.



Los cruzados vienen de tres partidos sin conocer la victoria y presentan como baja la del mediocampista César Pinares, lesionado. Su lugar podría ser ocupado por el brasileño Jader Gentil.



En la banca, en tanto, no estará el DT Thiago Nunes, debido a la suspensión decretada por el Tribunal de Penalidades.

En Huachipato, en tanto, el partido reviste mucha importancia. Si bien los acereros tienen un encuentro menos (por la suspensión de su juego ante Colo Colo), su lugar en la tabla (puesto 13, con 21 puntos) los tiene en zona peligrosa.



Los sureños, aparte, ante la UC tienen otro desafío: borrar la pésima imagen que dejaron esta semana tras caer por 6-1 ante Racing por la Copa Sudamericana.

PURANOTICIA