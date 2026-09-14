Colo-Colo y la U conocieron sus rivales para la Copa Libertadores Femenina que se disputará en Ecuador

En octubre próximo, Colo-Colo y Universidad de Chile disputarán la Copa Libertadores Femenina 2026, certamen que se desarrollará en Ecuador.

Y las escuadras nacionales ya conocieron su camino en el torneo continental, luego de que este lunes se realizara el sorteo de la fase grupal.

Las albas quedaron ubicadas en el Grupo A, donde el rival más fuerte será el Corinthians de Brasil, vigente campeón. La zona la completan Caracas de Venezuela y el representante 2 de Colombia, que todavía no se define.

En tanto, las azules integran el Grupo D, junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y el representante 1 de Colombia, que también está pendiente.

Consignar que la Copa Libertadores Femenina 2026 se desarrollará entre el 15 y el 31 de octubre, donde los dos primeros clubes de cada grupo avanzarán a cuartos de final.

(Imagen: @LibertadoresFEM)

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