Colo-Colo y Fernando Ortiz tienen ante Olimpia su primer apretón del año

A contar de las 21 horas, Colo-Colo dará el puntapié inicial a su 2026 enfrentando a Olimpia de Paraguay en el torneo amistoso Serie Río de La Plata en lo que será su primera prueba del año.

Con varios días de trabajo en el cuerpo, los pupilos de Fernando Ortiz intentarán dejar atrás los fantasmas de un olvidable 2025 donde quedaron eliminados rápidamente tanto en Copa Libertadores como en Copa Chile, además que quedar octavos en la Liga de Primera y no lograr un cupo para competencias internacionales.

De cara a la presente temporada, el Cacique se desprendió de varios jugadores titulares que no estaban rindiendo al nivel que se esperaba como fueron los casos de Emiliano Amor y Mauricio Isla, además del portero Brayan Cortés quien nuevamente fue enviado a préstamo, esta vez a Argentinos Juniors, y Sebastián Vegas, que tuvo que volver a Monterrey.

Además, debido a los problemas de caja que produjo la magra campaña anterior, el cuadro popular tuvo que abrirse a las ventas de Alan Saldivia a Vasco da Gama y de su capitán Vicente Pizarro a Rosario Central.

En materia de refuerzos, los albos sumaron al lateral criollo Matías Fernández Cordero, a los zagueros uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Para el choque con el Rey de Copas del fútbol guaraní, el elenco de Macul saldrá a la cancha con Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.

