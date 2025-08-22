Colo-Colo visita a Palestino este viernes en su primer partido tras la salida de Almirón

Comienza la era de Colo-Colo sin Jorge Almirón. Este viernes el Cacique visita a Palestino a las 15:00 horas en La Cisterna, por el comienzo de la 21° fecha del Campeonato Nacional y el inicio del interinato de la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez.

El cuadro albo buscará empezar a acabar con la crisis que lo tiene con una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y en el noveno casillero de la tabla, con 27 puntos, a solo dos unidades de la zona de Copa Sudamericana.

Para este cotejo, el conjunto de Macul no podrá contar con Arturo Vidal, suspendido por una fecha tras encarar al árbitro Felipe González rumbo a camarines tras el partido con Everton.

De esta manera, Colo-Colo formaría con: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Francisco Marchant.

En tanto, Palestino llega al duelo en el cuarto puesto, con 35 puntos, a tres del escolta Universidad de Chile. Además, los árabes tienen un partido menos, por lo que una victoria los podría catapultar en la lucha por ir a Copa Libertadores.

PURANOTICIA