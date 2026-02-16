Colo-Colo venció por la mínima a Unión La Calera

Colo-Colo tuvo pocas ideas y con más lucha que buen fútbol terminó celebrando tras vencer por la cuenta mínima a Unión La Calera, que llegaba al reducto de Macul como líder de la Liga de Primera Mercado Libre.

Los albos insinuaron más, pero tampoco fueron el equipo arrasador que ahoga a sus rivales en el estadio Monumental. Lo de Colo-Colo en esta ocasión fue luchar, ir arriba, chocar e insistir hasta que el arco se abriera.

A los 7’, una aproximación de Maximiliano Romero terminó con un fuera de juego cuando el delantero se iba en demanda del arco. Luego, un tiro libre de Claudio Aquino, a los 18’, fue enviado al córner por el arquero calerano.

La historia se repitió para Maxi Romero, a los 21’. Otro off-side, tras una habilitación de Aquino se anotó como otro intento de Colo-Colo por romper el 0-0.

Y dos cabezazos de Arturo Vidal, a los 25’ y 45+1’, bajaron el telón de la primera parte, con Unión La Calera mostrando poco o nada y los albos, salvo el libreto de pelotazos largos para Romero o los descuelgues de Jason Rojas o Diego Ulloa, en menor medida, como condimento para un partido que no terminó de prender en sus primeros 45 minutos.

Ya en el complemento, tensión comenzó a invadir el Monumental. Colo-Colo buscaba romper la paridad, mientras la visita apostaba por un esquema defensivo que apenas generó peligro. La única ocasión clara fue a los 47, cuando una pelota se paseó por el área y Oyarzo no pudo conectar.

Los albos respondieron con más intensidad. Un cabezazo de Arturo Vidal y un disparo de Claudio Aquino encendieron las alarmas en el arco rival, aunque ninguno logró alterar el resultado. El duelo seguía congelado y parecía que ambas escuadras repartían puntos.

Pero como ya había ocurrido frente a Everton, la definición quedó reservada para el final. En una jugada profunda, Yastin Cuevas recibió el balón y, en lugar de rematar, optó por asistir a Maxi Romero, quien con frialdad marcó el único tanto del partido.

Fue, otra vez, un triunfo agónico para Colo Colo y tres puntos que permiten avanzar en la tabla hasta la sexta posición y situarse junto a O’Higgins, su próximo rival en calidad de visita.

COLO-COLO (1): Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa (46’, Erick Wiemberg); Arturo Vidal (72’, Yastin Cuevas), Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón (64’, Francisco Marchant), Claudio Aquino (64’, Álvaro Madrid); Maximiliano Romero y por Javier Correa (23’, Leandro Hernández). DT: Fernando Ortiz.

UNIÓN LA CALERA (0): Nicolás Avellaneda; Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Rodrigo Caseres, Christopher Díaz; Cristián Gutiérrez (57’, Javier Saldías), Joaquín Soto (57’, Camilo Moya), Juan Manuel Requena, Bayron Oyarzo (79’, Yerko Leiva); Francisco Pozzo (68’, Matías Campos López) y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

GOL: 90+1’, Maximiliano Romero (CC).

ÁRBITRO: Fernando Véjar.

ESTADIO: Monumental.

