Colo-Colo venció en penales a Olimpia de Paraguay en su debut en la Copa Serie Río de La Plata

Colo-Colo inició de buena forma la temporada con una victoria por lanzamientos penales ante Olimpia de Paraguay en su debut en la Copa Serie Río de La Plata.

Luego de igualar sin goles en los 90 minutos, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz se impuso desde los doce pasos y sentenció una victoria, luego de 39 días sin fútbol desde el último partido con Audax Italiano por la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

Tras veinte minutos de dominio paraguayo que tuvo en Fernando De Paul como responsable de mantener el 0-0, el "Cacique" niveló las acciones, recuperó la pelota y comenzó a proyectar a Erick Wiemberg y Víctor Felipe Méndez por la izquierda.

Así, a los 28’, se registró la primera llegada de peligro para el elenco popular. Recupera Joaquín Sosa, abrió para Lucas Cepeda y Javier Correa no logró conectar con comodidad por el achique de Gastón Olveira.

A los 31’, una habilitación de Méndez para Correa, un cabezazo desviado de Wiemberg en ataque a los 32’, y un tiro desviado de Víctor Felipe Méndez a los 40’, cerraron la primera fracción del encuentro amistoso, jugado en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

Ya en la segunda fracción, a los 51’, Claudio Aquino se mostró más activo y con una habilitación a tres dedos de larga distancia entregó a Correa una ocasión que el delantero estrelló en el palo.

Olimpia respondió con dos llegadas. A los 62’, Leguizamón se lo perdió, pero estaba en posición de adelanto, y a los 66’ Alcaraz corrió solo y Fernando De Paul achicó para evitar la apertura de la cuenta.

Faltando dos minutos para el tiempo reglamentario, Correa sirvió un tiro libre, pero el balón pegó en la barrera y lo controló el arquero Olveira.

En los lanzamientos penales, Colo-Colo fue más certero y selló el triunfo con un 4-3 final.

Ahora, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz enfrentará por el mismo torneo a Alianza Lima, este domingo 18 de enero.

COLO-COLO (0): Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa (69’, Diego Ulloa), Erick Wiemberg (69’, Francisco Marchant); Matías Fernández (82’, Víctor Campos), Tomás Alarcón (69’, Leandro Hernánez), Víctor Felipe Méndez (82’, Matías Moya), Claudio Aquino (69’, Cristián Riquelme); Lucas Cepeda (69’, Esteban Pavez) y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

OLIMPIA (0): Gastón Olveira; Raúl Cáceres (74’, Fernando Cardozo), Gustavo Vargas (46’ Juan Vera), Mateo Gamarra (74’, Cristián Riquelme), Aníbal Chalá (46’, Alan Rodríguez); Juan Alfaro (74’, Rodrigo Pérez), Alex Franco (46’, Richard Ortiz), Hugo Quintana (74’, Eduardo Delmas); Iván Leguizamón (63’, Romeo Benítez), Sebastián Ferreira y Rodney Redes (46’, Franco Alfonso). DT: Pablo Sánchez.

Penales: Convirtieron Vidal (CC), Alfonso (O), Ortiz (O), Correa (CC), Hernández (CC), Alcaraz (O), Pavez (CC); Fallaron Marchant (CC), Cardozo (O), Pérez (O).

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Hernán Heras.

Copa: Serie Río de La Plata.

