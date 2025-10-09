Colo-Colo venció a San Lorenzo y clasificó a cuartos de la Copa Libertadores Femenina con puntaje perfecto

A Colo-Colo no hay quien lo pare en el fútbol femenino. El cuadro albo derrotó por la cuenta mínima a San Lorenzo de Almagro y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores con puntaje perfecto.

Las dirigidas por Tatiele Silveira impusieron sus condiciones desde el primer minuto y se lanzaron con todo sobre el pórtico del elenco argentino, que por el contrario, prácticamente no generó peligro en el arco de Ryann Torrero.

Parecía que los esfuerzos del "Cacique" se quedarían en nada, pero en los instantes finales del primer tiempo, Mary Valencia (43') abrió el marcador tras una gran jugada colectiva en campo azulgrana.

El conjunto popular no sacó el pie del acelerador y la propia Valencia estuvo cerca de aumentar las diferencias, pero la árbitra anuló su conquista por una mano de la delantera (53').

El encuentro siguió con el mismo y al final el combinado chileno se quedó con la victoria, que le permitió avanzar de fase en el primer lugar de su zona con tres puntos de distancia sobre Sao Paulo.

Pero además de eso, la escuadra de Macul logró abrochar su 35° triunfo consecutivo de la temporada, quedando a seis del récord mundial que ostenta el Olympique de Lyon, que en el ciclo 2012-13 ganó 41 partidos en fila.

Ahora, en la ronda de las ocho mejores del torneo continental, Colo-Colo se medirá con Libertad de Paraguay este domingo 12 en horario por confirmar.

(Imagen: @ColoColoFem)

PURANOTICIA