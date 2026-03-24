Colo-Colo venció a D. Concepción y logró su primer triunfo en la Copa de la Liga

Colo-Colo fue visita non grata en la región del Biobío y no tuvo piedad de Deportes Concepción, derrotándolo por un expresivo 3-1 para enmendar el rumbo en la Copa de la Liga y despejar las dudas que dejó en el último encuentro.

La sufrida igualdad ante Coquimbo Unido obligó al técnico albo Fernando Ortiz a realizar varios cambios en el equipo, mermado por la lesión de Arturo Vidal y el llamado de Diego Ulloa a la Selección chilena. Además, sorpresivamente el delantero Maximiliano Romero quedó en la banca.

Los locales también movieron las piezas. Walter Lemma no quedó conforme con lo exhibido en el empate con Huachipato y ordenó un total de seis modificaciones para tratar de sumar su primer triunfo al mando del "León de Collao".

En una primera fracción sin mayores sobresaltos, el "Cacique" logró imponer sus términos y por momentos se instaló con todo en campo contrario, generando algunas clara ocasiones de peligro (10' y 23'). El dueño de casa intentó responder, pero se quedó solamente en un tibio tiro de Ignacio Mesías (26').

Parecía que ambos cuadros se irían al descanso en igualdad de condiciones, pero en los descuentos, Claudio Aquino sirvió un centro desde el córner que conectó con un derechazo un enmascarado Tomás Alarcón para abrir la cuenta y darle un baldazo de agua fría a su rival.

Por momentos dio la impresión de que el conjunto lila se acercaba al empate. Sin embargo, todos sus esfuerzos se vinieron abajo cuando en una rápida acción colectiva, Erick Wiemberg asistió a Francisco Marchant, quien ganó línea de fondo y mandó la pelota por bajo para que Álvaro Madrid (64') llegara en soledad para anotar el 2-0.

Y apenas tres minutos después, esta vez fue Madrid quien centró, el balón fue despejado a medias por la zaga y quedó servido para que con un potente zapatazo Marchant transformara el marcador en goleada y le bajara tempranamente la persiana al compromiso.

Sobre el final del pleito, Fausto Grillo (90+2') acortó las distancias para los sureños. Pero el gol del exhombre de O'Higgins fue solo un espejismo, ya que el ganador ya estaba definido. Gracias a esta victoria, el conjunto popular se instaló en el primer puesto de su zona con cuatro puntos, dejando como colista a la escuadra penquista.

Este domingo al mediodía, Deportes Concepción buscará dar vuelta a su mal inicio de torneo en su visita a Coquimbo Unido. Colo-Colo, en tanto, recibirá en el estadio Monumental a Huachipato desde la 18:00 del miércoles 1 de abril.

Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres (Aldrix Jara, 59'), Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Suárez, Javier Rojas (Diego Carrasco, 70'); Leonardo Valencia (Ángel Gillard, 70'), Nelson Sepúlveda, Jorge Henríquez (Misael Dávila, 59'); Ignacio Mesías (Matías Cavalleri, 59'), Joaquín Larrivey. (DT: Walter Lemma)

Colo-Colo

Fernando De Paul; Jeyson Rojas (Matías Fernández, 71'), Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme (Erick Wiemberg, 61'); Tomás Alarcón (Vicente Martínez, 71'), Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández (Francisco Marchant,61'), Yastin Cuevas, Claudio Aquino. (DT: Fernando Ortiz)

Árbitro: Diego Flores

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

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