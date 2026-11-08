Colo Colo vence a Ñublense con gol de Bolados y se corona como campeón de la Liga de Primera

Con tanto en los descuentos del delantero, los albos se impusieron a Ñublense en Chillán y son campeones de la Liga de Primera.

Como siempre, en los momentos difíciles, apareció de la nada Marcos Bolados. Esta vez, cuando parecía que no alcanzaba y que Colo Colo debía postergar los festejos para alcanzar la estrella número de su rica historia, apareció de nuevo el atacante nortino en los descuentos para destrabar el empate y darle a victoria a su equipo por 2-1 ante Ñublense en Chillán.

Colo Colo es el campeón. A cuatro fechas del término del torneo, le sacó 10 puntos a su rival de siempre -Universidad de Chile- y logró darle a su portero Vozinha y a su DT Fernando Ortiz, la primera corona de sus respectivas carreras.

Fue un partido sufrido, de lado y lado.

Los albos parecieron tener la vía despejada temprano tanto por la posesión de la pelota como con la ventaja en el marcador lograda por Arturo Vidal (13’) que convirtió con un derechazo impecable en el área rival tras un córner.

Pero el encuentro se le fue enredando a los dirigidos de Fernando Ortiz en la medida que Ñublense empezó a manejar el balón por intermedio de Matías Plaza y a encarar a la zaga de Colo Colo, en especial por el sector derecho.

Javier Correa tuvo el 2-0 en un contraataque que supo resolver muy bien el portero Nicola Pérez y ahí los chillanejos renovaron fuerzas para empatar con un remate de Lucas Molina (28’) al que le llegó la pelota tras un saque lateral y un gran pivoteo de Gabriel Graciani.

Colo Colo quedó helado con ese gol. Le costó sacarse de la cabeza si mal posicionamiento y si bien Francisco Marchant pudo aumentar con un remate que nuevamente contuvo muy bien el arquero Pérez, requería de una pausa para resetearse.

Y pese a que fue haciéndolo a través de cambios cada vez más ofensivos, la verdad es que le costó encontrar el punto, el golpe, el cachetazo.

Y sólo lo logró, al final, con el gol de Bolados. El olvidado, el criticado. El héroe que, a estas alturas, ya está en la historia de un club que, como nadie en Chile, ya tiene 35 títulos.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Diego Céspedes, Jovany Campusano (Sebastián Valencia, 68’), Manuel Rivera, Lorenzo Reyes, Matías Plaza (Ignacio Tapia, 68’); Gabriel Graciani (60’, Fernando Ovelar), Lucas Molina (Carlos Salomón, 76’); Franco Rami (Ignacio Jeraldino, 68’). DT: Vicente Núñez.

Colo Colo (2)

Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra (Iván Román, 95’), Diego Ulloa, Erick Wiemberg; Álvaro Madrid (Marcos Bolados, 67’), Arturo Vidal, Felipe Méndez (Sebastián Méndez, 95’); Francisco Marchant (Maximiliano Romero, 67’), Javier Correa y Gedeón Díaz (Lautaro Pastrán, 57’). DT: Fernando Ortiz.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: Nelson Oyarzún.

Goles: Arturo Vidal (CC, 13’), Lucas Molina (Ñ, 28’) y Marcos Bolados (CC, 92’).

Árbitro: Juan Ignacio Lara.

PURANOTICIA